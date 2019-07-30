Liselere yerleştirmede nakil dönemi başladı

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında geçen yıl dört dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu sene iki dönemde gerçekleştirilecek. Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini 2 Ağustos Cuma günü saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Yapılan tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.Her nakil döneminde, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan, yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden ve pansiyonlu okullar olmak üzere her grup için en fazla 3'er tercih yapılabilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşenlerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Öğrenciler istemeleri halinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde mesleki eğitim merkezlerini de tercih edebilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.