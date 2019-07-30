Türkçe öğrenen 150 öğrenci mezun oldu

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İstanbul Medipol Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı iş birliğinde düzenlenen 'Uluslararası Türkçe Öğretimi Yaz Kampı'nı başarıyla tamamlayan yaklaşık 150 öğrenci mezun olma sevincini yaşadı. Üniversitede düzenlenen programda, kampı başarıyla tamamlayan Asya, Avrupa ve Afrika'dan yaklaşık 150 öğrenciye katılım ve başarı belgeleri takdim edildi. Pakistan, Gine, Somali, Kongo, Kosova, Arnavutluk ve Senegal gibi farklı ülkelerden öğrencilerin yerel kostümleriyle katıldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Tören sırasında öğrencilerin sergiledikleri Türkçe performanslar ise beğeni topladı. Güney Kampüs Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe'nin de aralarında olduğu Maarif Vakfı'ndan yetkililer katılım gösterdi.