10 soruda nakil işlemleri: Liseler için ikinci şans

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İstediği bir liseye yerleşemeyen veya girdiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için birinci nakil dönemi başladı. Süreç 2 Ağustos'a kadar devam edecek. Öğrenciler her gruptan en fazla 3 okul tercih edebilecekler. Nakil başvuruları süreçlerinde özel okullarda da kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecek. İşte 10 soruda nakil süreciyle ilgili tüm detaylar:Hiçbir tercihine yerleşmemiş olanlarİlk yerleştirme döneminde tercih yapmamışolanlarYerel yerleştirme ile yerleştiği okulu değiştirmekveya merkezi yerleştirme ile öğrenci alanokullara yerleşmek isteyenlerLGS'yle yerleştiği liseden daha üst tercihindekibir okula yerleşmek isteyenlerYerel yerleştirmeyle yerleşmiş ancak LGS'yleöğrenci alan bir okula yerleşmek isteyenlerHer gruptan en fazla 3 okul. Yerel yerleştirme için en çok 3, merkezi yerleştirme için en çok 3 ve pansiyonlu okullar için en çok 3 tercih yapılabilecek.İstediğiniz okulda boş kontenjan olup olmamasına bakmaksızın tercih yapabilirsiniz. O okula yerleşen öğrenciler de bu süreçte başka liseye geçebilir, boş kontenjan açılabilir.İlk yerleştirme döneminde her hangi bir okula yerleşenler nakil tercihleri döneminde istediği okullardan birine yerleşemezse daha önceki okulunda kayıtlı olmaya devam eder.İlk yerleştirme döneminde sınavla öğrenci alan bir okula yerleşenlerin nakil tercihlerinde yeniden yerel yerleştirme tercihinde bulunmasına gerek yok.Yerel yerleştirme ile bir okula yerleştirilmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula gitmek isteyenler kendi puanına yakın okullardan en çok 3 yapabilir.Hayır. Nakil dönemindeki tercihlerde kayıt alanında olma ya da farklı tür tercih etme zorunluluğu yok.Nakillerde ilk iki okulu "Kayıt Alanı"ndan seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunulabilir. Aynı okul türünden ise en fazla iki okul seçebilirsiniz.İlk tercih döneminde olduğu gibi yine ortaokulunuzun aracılığı ile yapmanız gerekiyor. Okul tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.5-8 Ağustos'ta. Nakil tercihleri döneminde de hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos tarihleri arasında il/ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek.