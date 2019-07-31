10 soruda nakil işlemleri: Liseler için ikinci şans

İstediği bir liseye yerleşemeyen veya girdiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için birinci nakil dönemi başladı. Süreç 2 Ağustos'a kadar devam edecek. Öğrenciler her gruptan en fazla 3 okul tercih edebilecekler. Nakil başvuruları süreçlerinde özel okullarda da kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecek. İşte 10 soruda nakil süreciyle ilgili tüm detaylar:
1-Kimler tercih yapabilir?
Hiçbir tercihine yerleşmemiş olanlar
İlk yerleştirme döneminde tercih yapmamış
olanlar
Yerel yerleştirme ile yerleştiği okulu değiştirmek
veya merkezi yerleştirme ile öğrenci alan
okullara yerleşmek isteyenler
LGS'yle yerleştiği liseden daha üst tercihindeki
bir okula yerleşmek isteyenler
Yerel yerleştirmeyle yerleşmiş ancak LGS'yle
öğrenci alan bir okula yerleşmek isteyenler
2-Kaç tercih yapılabilir?
Her gruptan en fazla 3 okul. Yerel yerleştirme için en çok 3, merkezi yerleştirme için en çok 3 ve pansiyonlu okullar için en çok 3 tercih yapılabilecek.
3-Tercih yaparken kontenjanlar dikkate alınmalı mı?
İstediğiniz okulda boş kontenjan olup olmamasına bakmaksızın tercih yapabilirsiniz. O okula yerleşen öğrenciler de bu süreçte başka liseye geçebilir, boş kontenjan açılabilir.
LİSE KAYDINIZ SİLİNMEYECEK
4-Nakil sürecinde bir okula yerleşemeyenlerin kayıtlı olduğu lisedeki durumu ne olacak?
İlk yerleştirme döneminde her hangi bir okula yerleşenler nakil tercihleri döneminde istediği okullardan birine yerleşemezse daha önceki okulunda kayıtlı olmaya devam eder.
5-LGS'yle yerleşenler nakil tercihlerinde yine yerel yerleştirme tercihinde bulunmak zorunda mı?
İlk yerleştirme döneminde sınavla öğrenci alan bir okula yerleşenlerin nakil tercihlerinde yeniden yerel yerleştirme tercihinde bulunmasına gerek yok.
6-Yerel yerleştirmeyle yerleşenler LGS'yle öğrenci alan liseleri tercih edebilir mi?
Yerel yerleştirme ile bir okula yerleştirilmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula gitmek isteyenler kendi puanına yakın okullardan en çok 3 yapabilir.
7-Nakil tercihlerinde de "Kayıt Alanı" zorunluluğu var mı?
Hayır. Nakil dönemindeki tercihlerde kayıt alanında olma ya da farklı tür tercih etme zorunluluğu yok.
İKİ DÖNEM HALİNDE YAPILACAK
8-Hiçbir yere yerleşmeyenler nasıl tercih yapmalı?
Nakillerde ilk iki okulu "Kayıt Alanı"ndan seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunulabilir. Aynı okul türünden ise en fazla iki okul seçebilirsiniz.
9-Tercihler nerede onaylatılacak?
İlk tercih döneminde olduğu gibi yine ortaokulunuzun aracılığı ile yapmanız gerekiyor. Okul tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
10-İkinci dönem başvuruları ne zaman?
5-8 Ağustos'ta. Nakil tercihleri döneminde de hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos tarihleri arasında il/ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek.