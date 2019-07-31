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Eğitimde 5.0 dönemi

Giriş Tarihi: 31.7.2019
Eğitimde 5.0 dönemi
Her bireyin öğrenme yöntemi, hızı ve merak duyduğu alanların farklılığından yola çıkılarak yükseköğretimde yeni bir model bir oluşturuldu. Eğitim 5.0 olarak adlandırılan modelde kişiselleştirilmiş eğitim ön plana çıkarılacak. Nişantaşı Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Eğitim 5.0 "Öğrenim esnekliği, sürekli gelişim, eleştirel düşünme ve problem çözme, veri yorumlama ile proje bazlı öğrenmeye dayanan geleceğin eğitim modeli" olarak tanımlanıyor. Üniversitenin kurucusu Levent Uysal yeni modelde öğrencilerin müfredat belirlemeye de aktif katılım sağlayacağını söyledi.
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