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sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ile 2019 KPSS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar

tarafından gerçekleştirilen son oturumu 28 Temmuz 2019 Pazar günü iki oturum şeklinde gerçekleştirildi. A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz'da, A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları ise 21-21 Temmuz'da yapılmıştı. Yoğun katılımın görüldüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için ise adaylar merakla bekliyor. Gözlerini ÖSYM'ye çeviren adaylar arama motorlarına "?" şeklinde aramalar yapmaya başladı. ÖSYM'den ise merakla beklenen açıklama geldi. Buna göre; Kamu Personeli Seçme Sınavı ne zaman açıklanacak? ÖSYM, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu!

Giriş Tarihi: 31.7.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 11:46
KPSS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile 2019 KPSS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar

'nın son oturumu da 28 Temmuz 2019 Pazar günü gerçekleştirildi. A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz'da yapıldı. A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları ise 21-21 Temmuz'da yapıldı. A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 28 Temmuz'da iki oturumda gerçekleşti. Bütün aşamaların tamamlandığı ? KPSS sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM TARİHİ DUYURDU!

KPSS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili 'den beklenen haber geldi. Haberimizin devamından KPSS sınav sonuçları tarihi ile sınav sorgulama detaylarını öğrenebilirsiniz..

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KPSS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile 2019 KPSS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar
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