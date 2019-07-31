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başvurusu nasıl ve nereden yapılır? e Okul ekranı ile 2019 lise tercih boş kontenjan ve taban puanları sorgulama

Liselere Geçiş Sınavı kapsamında yapılan tercih işlemlerinin neticeleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İlgili sonuçların erişime açılmasının ardından gözler 2. tercih olarak da nitelendirilen sürecine çevrildi. Bilindiği üzere, LGS tercih sonuçlarında bir yere yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, boş kontenjanlar bilgisi ile lise nakil başvurusu yapmak zorunda. Bu kapsamda da, '2019 LGS lise nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, e Okul aracılığıyla görüntülenen boş kontenjanlar ile 1. nakil işlemleri MEB tarafından alınıyor. Peki, lise nakil sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Lise kayıtları ne zaman başlayacak? Konuya yönelik detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 09:51
LGS lise nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? e Okul ekranı ile 2019 lise tercih boş kontenjan ve taban puanları sorgulama

işlemleri için heyecanlı süreç devam ediyor. Liselere Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklanmasının akabinde, herhangi bir okula yerleşemeyen ya da değiştirmek isteyen öğrencileri ilgilendiren LGS 2. tercih işlemleri tarafından alınıyor. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan boş kontenjanlar ve taban puanlara göre LGS lise nakil başvurusunu gerçekleştirebiliyor.

LGS NAKİL İŞLEMLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

MEB, LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu erişime açarken, adayların yanıtını aradığı 'LGS lise nakil işlemleri nasıl ve nereden yapılır?' sorusuna açıklık getirdi. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşenlerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

MEB E OKUL İLE 2019 LİSE BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI SORGULAMA

Haberimizin detaylarından, e Okul ekranı aracılığıyla 2019 lise taban puan ve boş kontenjanları görüntüleyebilir; konuyla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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LGS lise nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? e Okul ekranı ile 2019 lise tercih boş kontenjan ve taban puanları sorgulama
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