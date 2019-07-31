LGS lise nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? e Okul ekranı ile 2019 lise tercih boş kontenjan ve taban puanları sorgulama

LGS lise nakil işlemleri için heyecanlı süreç devam ediyor. Liselere Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklanmasının akabinde, herhangi bir okula yerleşemeyen ya da değiştirmek isteyen öğrencileri ilgilendiren LGS 2. tercih işlemleri MEB tarafından alınıyor. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan boş kontenjanlar ve taban puanlara göre LGS lise nakil başvurusunu gerçekleştirebiliyor.

LGS NAKİL İŞLEMLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

MEB, LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu erişime açarken, adayların yanıtını aradığı 'LGS lise nakil işlemleri nasıl ve nereden yapılır?' sorusuna açıklık getirdi. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşenlerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

MEB E OKUL İLE 2019 LİSE BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI SORGULAMA

Haberimizin detaylarından, e Okul ekranı aracılığıyla 2019 lise taban puan ve boş kontenjanları görüntüleyebilir; konuyla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;