Türkiye’nin eğitim haritası çıkarıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye genelindeki okul ve tesislerin verilerinin yer aldığı Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi'ni (MEBCBS) hayata geçirdi. Sitemin tanıtımı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından dün Ankara'da yapıldı. Selçuk "Taşınmaz envanteri oluşturmak için öncelik olarak tüm okul ve kamu binalarımız kayıt altına alınıyor. Oluşturulan veri tabanıyla tapu bilgisi, fotoğraf, kullanım türü, derslik sayısı gibi her türlü bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşma imkanına kavuşmuş oluyoruz. Bu sistemle yapmaya çalıştığımız şey, öğretim daireleri dediğimiz genel müdürlüklerimiz, il ve ilçelerimiz ile okul seviyesinde alacağımız kararların kanıta dayalı olarak alınmasını sağlamak" dedi.Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç de "Artık, günlerce süren yazışma, durum tespit ve detay bilgilere yönelik araştırma işlemlerine ihtiyaç duymadan tek tıkla tüm envanterimize erişebilir durumdayız. Bu sayede sınırlı sayıda insan kaynağı ile sınırsız bir saha hakimiyetine kavuşuyoruz" diye konuştu.