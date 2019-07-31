YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? 2019 YKS üniversite kayıtları ne zaman, hangi gün yapılacak?

Uzmanlar tarafından en heyecanlı süreç olarak değerlendirilen YKS tercihleri sona erdi. Belirtilen tarihlerde üniversite tercihlerini ÖSYM'ye ulaştıran adaylar, kurum tarafından gelecek müjdeli habere kilitlendi. Tam bu noktada, '2019 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Zira, üniversite tercih sonuçları akabinde adayların istedikleri bölüm ve okullara yerleşip yerleşemeyecekleri kesinlik kazanacak. Hemen ardından ise üniversite kayıtları olacak.

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerden dolayı işlemlerini ÖSYM'ye ulaştıramayan adaylar ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler, YKS ek tercih tarihleri hakkında da doğru ve güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Bilindiği üzere, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından adaylara ek yerleştirme hakkı tanınıyor.



YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında fikir sahibi olabilir, ek yerleştirme süreci ile kayıtlar hakkında doğru ve güncel bilgilere kolay ve hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.