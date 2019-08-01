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öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı!

öğretmenlik tercihleri Bakanlığı () tarafından 30 Temmuz tarihinde başladı. On binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren branş, kontenjan listesi ve tercih kılavuzu ilkatama.meb.gov.tr adresinden duyuruldu. Bunun akabinde ‘’ nasıl yapılır?’’ sorusuna yanıt aranmaya başladı. Adaylar il-branş durumunu kontenjan listesi üzerinden öğrenebilecek. Haberimizin devamında 20 bin sözleşmeli öğretmen alımını tercihleri hakkında detaylar yer alıyor.

Giriş Tarihi: 2.8.2019 00:50
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik ilk atama tercih ekranı!

Bakanlığı'nca yayınlanan takvimde öğretmenlik tercih başvuru süreci devam ediyor. Binlerce öğretmen adayı '' nasıl ve nereden yapılır?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler 30 Temmuz- 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adayların heyecanla araştırdığı Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri, tercih kılavuzu, il-branş ve kontenjan listesine dair merak edilenleri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar;

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Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik ilk atama tercih ekranı!
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