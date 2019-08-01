Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinen TUS 2.dönem geç başvurularının son tarihi merak konusuydu. Bununla birlikte başvuru ücretlerini de merak edenler konu ile ilgili araştırma yapmaya başladılar. İlk başvuru sürecini kaçıranlar için ikinci başvuru hakkını kullanmak isteyenler için TUS 2.dönem geç başvuruları son gün ne zaman? TUS 2.dönem başvuru ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar..

TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS 1 Eylül 2019 tarihinde yapılacak. Teeml Tıp Bilimleri testi 10.15'te başlayacak olup 150 dakika sürecek. Klinik Top Bilimleri testi ise 14.45'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

TUS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bugün yapılacak olan TUS geç başvuruları gün bitimine kadar devam edecek. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. Sınav ücreti de aynı gün ödenecek.

TUS 2. dönem geç başvuru ücreti ise; Temel Tıp Bilimleri için 342 TL, Klinik Tıp Bilimleri için 324 TL.

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