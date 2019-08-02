AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Açıköğretim AÖF sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

AÖF 3 ders sınav sonuçları heyecanlı bekleyişi sürüyor. Açıktan üniversite okuyan on binlerce öğrenci internetten AÖF 3 ders sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden ya da üniversitenin mobil uygulamasından TC kimlik numaralarıyla öğrenebilecek. Peki AÖF sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar

AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Fakültesi AÖF 3 ders sınav sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Resmi kurumdan güncel açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Sonuçlar geçen yıl sınavın hemen ardından 10 gün içerisinde açıklanmıştı.

AÖF 3 DERS SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciye; aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı tanınır:

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması.

"Üç Ders Sınavı"na katılmış ve bu derslerin sınavlarında başarılı olmuş öğrenci "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ndeki mezuniyet koşullarını sağladığı takdirde mezun olabilir.