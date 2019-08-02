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lisansüstü açıklandı! ile 2019 sorgulama

Büyük bir merakla beklenilen araştırma görevlilelerinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü eğitim programları açıklandı. Yükseköğretim Kurulunca () yapılan açıklamada, öncelikli alan araştırma görevlilerinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü eğitim programları tercih sonuçları belli oldu. Bu doğrultuda, '2019 nasıl ve nereden sorgulanır?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizden YÖK sorgulama sayfası ile tercih sonuçları beraber tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019 17:06
Araştırma görevlisi lisansüstü yerleştirme sonuçları açıklandı! YÖK ile 2019 araştırma görevlisi tercih sonuçları sorgulama

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), öncelikli alan kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilme işlemleri sonuçlandı. Bu gelişmenin akabinde yerleşip yerleşemediklerini merak eden kişiler, '2019 YÖK araştırma görevlisi tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haberimizin detaylarından YÖK sonuç sorgulama sayfası ile öncelikli alan kapsamında araştırma görevlileri lisansüstü eğitim programları yerleştirme sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte, bazı bilgiler...

YÖK İLE 2019 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TERCİH SONUÇLARI HIZLI SORGULA

YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, öncelikli alan araştırma görevlilerinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü eğitim programları tercih sonuçları belli oldu.

Öncelikli alan kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin, ALES ve yabancı dil sınav sonuç belgeleri, lisans ve yüksek lisans transkripti ile öncelikli alan araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belgeyle, yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerine kayıt tarihlerinde başvuracak.

Sonuçlar, "https://yoksis.yok.gov.tr/TS/" internet adresinden öğrenilebilecek.

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