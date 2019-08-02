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? ne zaman başlıyor? Ara tatiller ne zaman? duyurdu!

14 Haziran tarihinde karnelerine kavuşan öğrenciler için yaz tatili halen sürmekte. Tatilin keyfini çıkaran çocuklar aileleri ve sevdikleri ile doya doya vakit geçirirken bir yandan da yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Ağustos ayına henüz yeni girmişken okulların açılmasına da az bir zaman kaldı. Yaz tatilinin tadını çıkaran öğrenciler bir yandan okulların açılmasını isterken arkadaşlarına kavuşmayı beklerken bir yandan da tatillerinin bitmesini istemiyor. sorularına yanıt arayan öğrenciler aynı zamanda arama motorlarında "?" şeklinde araştırmalar yapmaya başladılar. Buna göre; okullar ne zaman açılacak? eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Yaz tatili uzayacak mı? konuyla ilgili açıklama yaptı!

Giriş Tarihi: 2.8.2019 14:44
Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Ara tatiller ne zaman? MEB duyurdu!

Haziran ayında karnelerini alan milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim yılının heyecanı daha şimdiden başladı. Yaz tatilinin tadını çıkaran milyonlarca öğrenci ve aileleri bir yandan tatilin bitmesini istemezken bir yandan da yeni eğitim yılına hazırlıklarını yapmaya başladılar. Aynı zamanda 1 Temmuz tarihinde başlayan ilkokul kayıtları için de veliler çocukları için en doğrusunu seçmek istiyorlar. İlkokul kayıtları e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Peki buna göre; ? ne zaman başlıyor? duyurdu..

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR? TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI MI?

Haberimizin detaylarından 'nın yayımladığı resmi takvime göre okulların ne zaman açılacağı bilgisine ulaşabilir, yeni eğitim öğretim yılı hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

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Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Ara tatiller ne zaman? MEB duyurdu!
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