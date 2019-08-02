Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2019 Sözleşmeli öğretmenlik ilk atama tercih ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan takvimde Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuru süreci devam ediyor. Binlerce öğretmen adayı '' Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl ve nereden yapılır?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler 30 Temmuz- 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adayların heyecanla araştırdığı Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri, tercih kılavuzu, il-branş ve kontenjan listesine dair merak edilenleri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar;