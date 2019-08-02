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geç başvuru işlemleri başladı! nasıl yapılır? Başvuru ücretleri ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geç başvuruların bugün sona ereceği belirtildi. Sınava başvuru yapamayan adayların geç başvuru yöntemini kullanacağı belirtilirken adaylar aynı zamanda başvuru ücretlerini de merak ediyor. Buna göre; YDS geç başvuru işlemleri nasıl yapılır? YDS başvuru ücretleri ne kadar oldu? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 2.8.2019 11:43
YDS geç başvuru işlemleri başladı! YDS başvuruları nasıl yapılır? Başvuru ücretleri ne kadar?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na başvuru yapmak isteyip de kaçıranlar için son fırsat bugün. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2019 YDS/2 sınavı geç başvuruları bugün saat 23:59'da sona erecek. Buna göre; YDS başvuruları nasıl yapılır? YDS başvuru ücretleri ne kadar?

YDS/2 GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceğini bildirdi.

YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YDS/2 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, adayların, 2019-YDS/2 için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi. Geç başvuru ücreti ise 180 TL olarak belirlendi.

Sınav, 8 Eylül pazar günü yapılacak.

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YDS geç başvuru işlemleri başladı! YDS başvuruları nasıl yapılır? Başvuru ücretleri ne kadar?
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