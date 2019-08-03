AUZEF sınav soruları ve cevapları yayında mı? 2019 İÜ AUZEF telafi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF telafi sınavları 3 ve 4 Ağustos tarihlerinde yapılıyor. Sınavların sabah oturumları saat 9.30'da öğleden sonra oturumları ise 14.00'da başlıyor. İlk oturuma bugün giren adaylar heyecanla 2019 İÜ AUZEF soru ve cevapların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki AUZEF sınav soruları ve cevapları yayında mı? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINDA MI?

AUZEF telafi sınavları 3 ve 4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İlk oturumu bugün sona erdi. Daha önceki yıllarda AUZEF sınav soru ve cevapları sınavdan 2 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyordu. Bu seneki sınav soruları ve cevaplarına dair henüz net bir bilgi gelmedi.

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları soru ve cevapların yayınlanmasının ardından belli olacaktır. Sonuçlar için adaylar, ''Sınav Sonuçları'' sayfasını sinav.istanbul.edu.tr adresinden giriş yaparak görebiliyorlar.

AUZEF GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Telafi (Bütünleme) sınav giriş belgeleri yayınlandı. Belgelerinizi AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle sinav.istanbul.edu.tr adresinden alabilirsiniz.

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