Mazerete bağlı eş durumu tayin başvuruları ne zaman başlayacak? MEB ile öğretmen yer değiştirme tercih başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları hakkında açıklama yapıldı. MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişiklikleri, ilgili yönetmelik hükümlerince yapılacak.

2019 MAZERETE BAĞLI ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu doğrultuda, "Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu arama motorları üzerinde ynaıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Öğretmen yer değiştirme tercih başvurusunun nasıl ve nereden yapılacağını öğrenmek isteyen öğretmenler, güncel ve eksiksiz bilgilere ulaşmak istiyor.

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 2019 mazerete bağlı öğretmen yer değiştirme başvuru tarihleri hakkında bilgi edinebilir; işlemlerin nasıl ve nereden yapılacağına dair fikir sahibi olabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;