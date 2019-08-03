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Mazerete bağlı eş durumu tayin başvuruları ne zaman başlayacak? ile başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmenlerin merakla beklediği mazerete bağlı il içi ve iller arası ve başvurusu süreci hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan () açıklama yapıldı. Bu doğrultuda da, MEB il içi yer değiştirme tayin başvurusu hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Çeşitli nedenlere bağlı atama başvurusunu gerçekleştirmek isteyen öğretmenler için işlemlerin nasıl ve nereden yapılacağına dair MEB tarafından duyuru da yayımlandı. Peki, 2019 mazerete bağlı il içi yer değiştirme atama başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Merak edilen detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 3.8.2019 17:53 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 17:54
Mazerete bağlı eş durumu tayin başvuruları ne zaman başlayacak? MEB ile öğretmen yer değiştirme tercih başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığınca (), kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları hakkında açıklama yapıldı. MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişiklikleri, ilgili yönetmelik hükümlerince yapılacak.

2019 MAZERETE BAĞLI ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu doğrultuda, "Mazerete bağlı başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu arama motorları üzerinde ynaıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. yer değiştirme başvurusunun nasıl ve nereden yapılacağını öğrenmek isteyen öğretmenler, güncel ve eksiksiz bilgilere ulaşmak istiyor.

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 2019 mazerete bağlı öğretmen yer değiştirme başvuru tarihleri hakkında bilgi edinebilir; işlemlerin nasıl ve nereden yapılacağına dair fikir sahibi olabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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Mazerete bağlı eş durumu tayin başvuruları ne zaman başlayacak? MEB ile öğretmen yer değiştirme tercih başvurusu nasıl yapılır?
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