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tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2019 ile ? İşte detaylar

30 Haziran 2019 tarihinde tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı heyecanı hala sürüyor. 25 Temmuz'da sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar arama motorlarında " tercihleri ne zaman yapılacak?" şeklinde araştırmalar yapmaya başladılar. Meslek yüksekokulları ile ön lisans programları mezunlarının, lisans eğitimine geçişleri için uygulanan DGS tercih kılavuzunun erişime açılmasının ardından başlayacak olan yerleştirme aşaması için öğrenciler merakla bekliyor. Buna göre; ? İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 4.8.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 16:23
DGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2019 ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçişi Sınavı tercihleri için geri sayım sürüyor. Toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran Pazar günü 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulandı. Sınavın uygulanmasının ardından adaylar gözlerini 'ye çevirdi. Hem tercih kılavuzunun yayımlanmasını hem de tercihlerin ne zaman, hangi gün yapılacağını merak eden adaylar için ise geri sayım başladı.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? 2019 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Haberimizin detaylarından DGS tercih kılavuzu ile tercihlerin ne zaman, hangi gün yapılacağını öğrenebilir, DGS süreci ile ilgili tüm bilgilerin detaylarına ulaşabilirsiniz.

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DGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2019 ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar
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