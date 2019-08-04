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lise tercih sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? 2019 LGS 2. nakiller ne zaman yapılacak? İşte tarihler

Liselere Geçiş Sınavı kapsamında 1. nakil işlemleri geçtiğimiz gün tamamlandı. tercih sonuçlarının açıklanmasının akabinde herhangi okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencileri ilgilendiren sürecin ilk safhası sona erdi. e Okul üzerinden de görüntülenebilen boş kontenjanlar ile nakil başvurusu yapan öğrenciler, sonuçları beklemeye koyuldu. Bu doğrultuda, '2019 LGS lise nakil sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, LGS 1. tercih sonuçları açıklandı mı ve nasıl sorgulanır? Haberimizin detaylarından MEB bilgisi gereken bilgileri öğrenebilir, LGS 2. tercihlerin hangi tarihte başlayacağını ve nereden yapılacağına dair fikir edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.8.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 14:31
LGS lise tercih sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? MEB 2019 LGS 2. nakiller ne zaman yapılacak? İşte tarihler

sonuçları için heyecan dorukta. Liselere Geçiş Sınavı kapsamında tercih sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklanmasının akabinde, herhangi bir okula yerleşemeyen ya da değiştirmek isteyen öğrencileri ilgilendiren 1. nakil işlemleri 2 Ağustos tarihinde sona erdi. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından yayımlanan boş kontenjanlar ve taban puanlara göre nakil başvurusunu gerçekleştirirken; LGS lise tercih sonuçlarını beklemeye koyuldu.

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB, Liselere Geçiş Sınavı tercih ve yerleştirme kılavuzunu erişime açarken, adayların yanıtını aradığı 'LGS lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna da açıklık getirdi. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşenlerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

MEB E OKUL İLE 2019 LİSE BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI SORGULAMA

Haberimizin detaylarından, e Okul ekranı aracılığıyla 2019 lise taban puan ve boş kontenjanları görüntüleyebilir; konuyla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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LGS lise tercih sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? MEB 2019 LGS 2. nakiller ne zaman yapılacak? İşte tarihler
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