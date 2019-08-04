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tercih sonuçları ile ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2019 YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından alınan tercih işlemleri günlerde tamamlandı. Hayallerindeki okullarda okuyabilmek için üniversite tercihlerini yapan aday öğrenciler, 'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Bilindiği gibi, YKS üniversite yerleştime sonuçlarının açıklanmasının ardından, istenilen okul ve bölümlere yerleşilip yerleşilemeyeceği kesinlik kazanacak. Tam bu noktada, '2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabı en çok merak sorgulananlar arasında öne çıkıyor. Belirtilen tarihlerde işlemlerini yapamayanlar ise YKS ek yerleştirme için son sürat araştırmalarını yapıyor. Peki, ek tercih tarihleri belli oldu mu ve üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Sizler için hazırladığımız haberimizden YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi hakkında bilgi edinebilir, ÖSYM bilgileri ile ek yerleştirme süreci hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.8.2019 12:45
YKS tercih sonuçları ÖSYM ile ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2019 YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Adayların yoğun ter döktüğü ve ince eleyip sık dokuduğu tercihleri geçtiğimiz günlerde sona erdi. Belirtilen tarihler arasında üniversite tercihlerini aracılığıyla aday öğrenciler, adeta dört gözle kurum tarafından gelecek müjdeli haberi bekliyor. Bu bağlamda da, '2019 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında ilk sırada bulunuyor. Zira, üniversite tercih sonuçları ardından istenilen bölüm ve okullara yerleşip yerleşemeyecekleri belli olacak. Hemen ardından ise üniversite kayıtları gerçekleşecek.

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Belirtilen günler arasında mazeret ya da çeşitli sebeplerden ötürü işlemlerini ÖSYM'ye ulaştıramayan adaylar ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler, YKS ek tercih tarihleri hakkında doğru ve güncel bilgilere erişmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından adaylara ek yerleştirme hakkı tanınıyor.


2019 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında fikir sahibi olabilir, ek yerleştirme süreci ile kayıtlar hakkında tüm bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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YKS tercih sonuçları ÖSYM ile ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2019 YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
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