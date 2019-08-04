YKS tercih sonuçları ÖSYM ile ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2019 YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Adayların yoğun ter döktüğü ve ince eleyip sık dokuduğu YKS tercihleri geçtiğimiz günlerde sona erdi. Belirtilen tarihler arasında üniversite tercihlerini ÖSYM aracılığıyla aday öğrenciler, adeta dört gözle kurum tarafından gelecek müjdeli haberi bekliyor. Bu bağlamda da, '2019 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında ilk sırada bulunuyor. Zira, üniversite tercih sonuçları ardından istenilen bölüm ve okullara yerleşip yerleşemeyecekleri belli olacak. Hemen ardından ise üniversite kayıtları gerçekleşecek.

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Belirtilen günler arasında mazeret ya da çeşitli sebeplerden ötürü işlemlerini ÖSYM'ye ulaştıramayan adaylar ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler, YKS ek tercih tarihleri hakkında doğru ve güncel bilgilere erişmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından adaylara ek yerleştirme hakkı tanınıyor.



2019 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında fikir sahibi olabilir, ek yerleştirme süreci ile kayıtlar hakkında tüm bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.