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sınav sonuçları 2019 ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ile BİLSEM nasıl sorgulanır?

sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (), geçtiğimiz ay içerisinde yaptığı duyuru ile bireysel değerlendirmelerin 9 Ağustos tarihine kadar devam ettiği açıklamıştı. Bu bağlamda da, öğrenciler ile velileri, BİLSEM hakkında sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Peki, 2019 MEB ile BİLSEM sonuçları ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? Haberimizin detaylarından MEB detayı ile Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı bireysel değerlendirme mülakat sonuçları sorgulama hakkında gerekli bilgilere kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.8.2019 15:08
BİLSEM sınav sonuçları 2019 ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB ile BİLSEM mülakat sonuçları nasıl sorgulanır?

Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı kapsamında bireysel değerlendirme işlemlerinin sona ermesine çok az bir süre kaldı. tarafından geçtiğimiz ay içerisinde yapılan duyuruda bireysel değerlendirme sürecinin 9 Ağustos tarihine kadar devam ettiği ifade edilirken sonuçları açıklanma tarihi de onbinlerce öğrenci ve velileri ile paylaşıldı. Bu durumun ardından, yönelik sorgulamalar da bir hayli yoğunlaştı. Tam bu noktada, '2019 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında bulunuyor.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB SORGULAMA SAYFASI

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı hakkında detaylara ulaşabilir, 2019 BİLSEM sonuçları sorgulama sayfası bilgilerini edinebilirsiniz.

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BİLSEM sınav sonuçları 2019 ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB ile BİLSEM mülakat sonuçları nasıl sorgulanır?
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