BİLSEM sınav sonuçları 2019 ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB ile BİLSEM mülakat sonuçları nasıl sorgulanır?

Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı kapsamında bireysel değerlendirme işlemlerinin sona ermesine çok az bir süre kaldı. MEB tarafından geçtiğimiz ay içerisinde yapılan duyuruda bireysel değerlendirme sürecinin 9 Ağustos tarihine kadar devam ettiği ifade edilirken BİLSEM sonuçları açıklanma tarihi de onbinlerce öğrenci ve velileri ile paylaşıldı. Bu durumun ardından, yönelik sorgulamalar da bir hayli yoğunlaştı. Tam bu noktada, '2019 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında bulunuyor.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB SORGULAMA SAYFASI

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı hakkında detaylara ulaşabilir, 2019 BİLSEM sonuçları sorgulama sayfası bilgilerini edinebilirsiniz.