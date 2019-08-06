Son dakika haberi: YKS tercih sonuçları 2019 açıklandı! ÖSYM ile YKS üniversite yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Edinilen son dakika bilgisine göre, üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Böylelikle, '2019 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu da cevabına kavuştu. Bilindiği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile bu haftaya dikkat çekilmişti. Bu bağlamda da, '2019 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?' sorusu da yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyordu.

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Belirtilen günler arasında mazeret ya da çeşitli sebeplerden ötürü işlemlerini ÖSYM'ye ulaştıramayan adaylar ya da açıklanan tercih sonuçları neticesinde herhangi bir okula yerleşemeyenler, YKS ek yerleştirme tarihleri hakkında doğru ve güncel bilgilere erişmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından adaylara ek yerleştirme hakkı tanınıyor.

2019 YKS TERCİH SONUÇLARI HIZLI SORGULAMA SAYFASI

Sizler için hazırladığımız haberimiz aracılığıyla, ÖSYM AİS sayfası ile 2019 YKS tercih sonuçları sorgulama işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilir; üniversite yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.