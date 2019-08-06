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ek tercihler ne zaman yapılacak? 2019 ile ?

YüksekÖğretim Kurumları () tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci gözlerini ek tercihlere çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığı aracılığı ile yapılan YKS ek tercih tarihleri yoğun ilgi görmeye başladı. Bu bağlamda ‘’ ne zaman ve nasıl yapılacak?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Giriş Tarihi: 6.8.2019 12:38
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2019 ÖSYM ile YKS ek yerleştirme nasıl yapılır?

tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hemen ardından ek tercih maratonu başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı () tarafından 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bugün duyuruldu. Üniversite sınavı hayali kuran adaylar, üniversite tercih sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. Peki ne zaman yapılacak? Ek yerleştirme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercihleri yoğun ilgi görmeye başladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ek yerleştirme tarihlerine çevrildi. İşte detaylar;

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YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2019 ÖSYM ile YKS ek yerleştirme nasıl yapılır?
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