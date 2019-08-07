Adayların yüzde 81’i üniversiteli oldu

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Türkiye'nin dört bir yanından binlerce öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. Tercih yapmaya hak kazanan 1 milyon 761 bin 394 adayın 1 milyon 113 bin 640'ı tercih yaptı. Tercih yapan her 100 adaydan 81'i üniversiteli oldu. Geçen yıl bu oran yüzde 71'di.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan rapora göre tıp ve hukuk fakülteleri yüzde 100 doldu. Yine öğretmenlik bölümleri de yüzde 90 oranında doldu.2017'de programlarda yüzde 76.45 olan doluluk oranı, 2018'de yüzde 84.69'a yükseldi. Bu yıl da doluluk oranı daha fazla artış göstererek yüzde 91.36 oldu. Ek Yerleştirme ile bu yılki kontenjan doluluk oranının daha da artması bekleniyor. Boş kontenjanlarda ise 57 bin 275 azalma yaşandı. 2018'de 39 bin önlisans, 89 bini de lisans kontenjanı boş kalmıştı. Bu yıl lisansta rakam 89 binden 38 bine geriledi, önlisans ise 33 bine düştü. Geçen yıl toplam kontenjanın yüzde 15.3'ü boş kalmış iken, 2019'da oran yüzde 8.63'e düştü. Boş kalan kontenjanların 20 bin 866'sı Devlet, 12 bin 564'ü Vakıf, 4 bin 120 KKTC Üniversiteleri, 617'si ise diğer ülkelerdeki üniversitelere ait. En fazla devlet üniversiteleri tercih edildi.Lisans programlarında boş kalan 38 bin 167 kontenjanın yaklaşık 16 bin 690'ı mühendislik programlarında yaşandı.2017'de hiçbir öğrencinin yerleşemediği 225 program 2018'de yüzde 70 düşüşle 68 olmuştu. Bu yıl 57'ye geriledi. Üniversite adaylarından lisans programlarına başvuranlar açıkta kalmadı. 2018'de lisans programlarına yerleşen aday sayısı 394 bin 945'den 409 bin 587'ye, önlisans programlarına yerleşen aday sayısı 316 bin 37'den 343 bin 874'e yükseldi. 2018'de örgün öğretim programlarına yerleşen toplam aday sayısı 710 bin 982 iken bu yıl 753 bin 461'e yükseldi.Rapora göre; kırsal bölgelerde sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla açılan Meslek Yüksek Okulları'na (MYO) ilgi arttı.Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek. Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos'ta yapılacak.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doluluk oranlarında, 2018 yılı ile kıyaslandığında önemli oranda artış olmuş, boş kontenjanlarda ise önemli bir azalma gerçekleşmiştir. Bu durum, yükseköğretim sistemimiz için sevindirici bir gelişmedir. YÖK olarak yükseköğretimde önceliğimiz her zaman kalite olacaktır. Bu sonuçlar, bu istikamette daha kararlı ve cesaretli adımlar atmamıza imkan sağlayacaktır" dedi.