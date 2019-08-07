Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı! 2019 MEBBİS ile öğretmenlerin yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. MEBBİS giriş ile öğretmenlerin yer değiştirme başvuru işlemleri yapılabilir. Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. On binlerce vatandaş '' 2019 MEBBİS ile öğretmenlerin yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?'' sorusuna internetten yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen ayrıntıları haberimizde derledik.

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLADI!

Öğretmenlerin mazeret durumuna bağlı (özür durumuna bağlı yer değiştirme, eş durumuna bağlı yer değiştirme başvuruları, eş durumu tayinleri) başvurusunda bulunacaklar için süreç 5 Ağustos tarihinde başladı, 9 Ağustos saat 17.00'ye kadar devam edecek.