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başladı! 2019 ile öğretmenlerin yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvime göre, 2019 yılı başladı. Başvuruda bulunacak adaylar internetten ‘’ 2019 ile öğretmenlerin yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?’’ sorularına yanıt arıyor. Tüm hızıyla süren yer değiştirme başvuru işlemleri 9 Ağustos günü sona erecek. Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecek. Haberimizin devamında öğretmenlerin yer değiştirme başvurusuna dair detaylara erişebilir, merak ettiklerinizi okuyabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.8.2019 10:23
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı! 2019 MEBBİS ile öğretmenlerin yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

2019 yılında yoğun ilgi görüyor. giriş ile öğretmenlerin yer değiştirme başvuru işlemleri yapılabilir. Öğretmenler, , görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. On binlerce vatandaş '' 2019 MEBBİS ile öğretmenlerin yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?'' sorusuna internetten yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen ayrıntıları haberimizde derledik.

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLADI!

Öğretmenlerin mazeret durumuna bağlı (özür durumuna bağlı yer değiştirme, eş durumuna bağlı yer değiştirme başvuruları, eş durumu tayinleri) başvurusunda bulunacaklar için süreç 5 Ağustos tarihinde başladı, 9 Ağustos saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı! 2019 MEBBİS ile öğretmenlerin yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?
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