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YKS 2019’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2019 YKS sonuçları açıklandı. Sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) 2019 sonuçlarına göre önlisans programlarının yüzde 100’ünü, lisans programlarının da yüzde 99,96’sını doldurarak önemli bir başarıya imza attı.

Giriş Tarihi: 7.8.2019 11:17
YKS 2019’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne Büyük İlgi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversitelerine gösterilen ilgiyi, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin teveccühü ve iltifatı olarak gördüklerini söyledi.

Sonuçların gerek üniversite gerekse sağlık camiası için son derece mutluluk verici olduğunu ifade eden Erdöl, şunları kaydetti:

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin köklü geçmişi, güçlü akademik kadrosu, öğrencileri celp ve cezbeden abidevi yapısı ve sağlık eğitimi alanındaki göz dolduran duruşu, kontenjanlarındaki tam doluluk oranlarıyla taçlanmıştır.

Bu tablo göğsümüzü kabarttığı, gönül ufkumuzu aydınlattığı, doğru yolda olduğumuzu muştuladığı gibi aynı zamanda bizlere hedefi ve çıtayı yükseltmek için bir iştah ve teşvik vesilesi olmuştur.

Başarımızın temelinde yatan şey Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'den Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne uzanan yolda ülkemize, gönül coğrafyamıza hizmet etme, fayda sağlama ve değer üretme motivasyonudur.

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YKS 2019’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne Büyük İlgi
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