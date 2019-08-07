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Üniversite boş kontenjanları nasıl öğrenilir? 2019 üniversite boş kontenjanları ve sorgulayın...

yerleştirme sonuçlarının dün açıklanmasının ardından gözler üniversite boş kontenjanları ve sorgulamaya yöneldi. YÖK tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçları raporu açıklanırken, lisans ve ön lisans programlarında 71 bin 233 boş kontenjan kaldığı bildirildi. Durum böyle olunca herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar tarafından '2019 üniversite boş kontenjanları sorgulama' hakkındaki araştırmalar da yoğunluk gösterdi. Sizler için hazırladığımız haberimiz aracılığıyla ek tercihler hakkında bilgi edinebilir, YKS üniversite boş kontenjanlarının ve taban puanlarının nasıl ve nereden öğrenilebileceğine dair fikir edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.8.2019 08:06 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 08:06
Üniversite boş kontenjanları nasıl öğrenilir? 2019 YKS üniversite boş kontenjanları ve taban puanları sorgulayın...

Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların ardından istedikleri fakülteyi kazanan adayların heyecanı sürerken, herhangi bir programa yerleşemeyenler ise ek tercihleri beklemeye başladı. Bu doğrultuda da, üniversite boş kontenjanları ve sorgulama hakkındaki araştırmalar da yoğunlaştı. Öte yandan, sonuçların ardından YÖK tarafından yayımlanan raporda, lisans ve ön lisans programlarında geçen seneye göre 57 bin 275 kişilik azalma yaşandığı ve 71 bin 233 kontenjanın boş kaldığı açıklandı.

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI SORGULAMA

Bilindiği üzere, herhangi bir yere yerleşemeyen adaylara ek tercih hakkı tanınacak. Ek yerleştirme sürecinde yeni bir tercih kılavuzu yayınlanacak. Peki, üniversite boş kontenjanları nasıl ve nereden sorgulanır? Haberimizin ilerleyen sayfalarından 2019 YKS taban puanları ve arda kalan kontenjan bilgilerine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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