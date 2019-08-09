Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS kılavuzunu yayımladı mı?

tercihleri ne zaman başlayacak? DGS kılavuzunu yayımladı mı?

İki yıllık üniversitelerden dört yıllık üniversitelere geçiş hakkı tanıyan Dikey Geçiş Sınavı için süreç devam ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci için hazırda bekleyen adaylar heyecan ve merak içindeler. Lisans programları için tercihlerini yapmayı bekleyen adaylar gözlerini 'ye çevirdi. Arama motorlarında "?" şeklinde araştırmalar yapanlar en güncel ve doğru bilgilere de ulaşmak istiyorlar. Buna göre; DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM, DGS kılavuzunu yayınladı mı? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 9.8.2019 21:52
DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS kılavuzunu yayımladı mı?

Toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran Pazar günü 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerinin başlamasını heyecanla bekliyorlar. " tercihleri ne zaman yapılacak?" şeklinde araştırmalar yapan adaylar gözlerini 'ye çevirmiş durumda. Buna göre; ? DGS kılavuzu yayımlandı mı? nasıl yapılacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? 2019 ÖSYM İLE DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Haberimizin detaylarından DGS tercih kılavuzu ile tercihlerin ne zaman, hangi gün yapılacağını öğrenebilir, DGS süreci ile ilgili tüm bilgilerin detaylarına ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS kılavuzunu yayımladı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN