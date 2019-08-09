DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS kılavuzunu yayımladı mı?

Toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran Pazar günü 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerinin başlamasını heyecanla bekliyorlar. "DGS tercihleri ne zaman yapılacak?" şeklinde araştırmalar yapan adaylar gözlerini ÖSYM'ye çevirmiş durumda. Buna göre; DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercih işlemleri nasıl yapılacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? 2019 ÖSYM İLE DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Haberimizin detaylarından DGS tercih kılavuzu ile tercihlerin ne zaman, hangi gün yapılacağını öğrenebilir, DGS süreci ile ilgili tüm bilgilerin detaylarına ulaşabilirsiniz.