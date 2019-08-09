DGS tercihleri 2019 ne zaman ve hangi gün başlayacak? ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı tercihleri için heyecan sürüyor. Adayların merakla beklediği tercih süreci için geri sayım başlarken aynı zamanda da konu ile ilgili araştırma yapmayı sürdürüyorlar. Toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran Pazar günü 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulanmıştı. Tercihler, ÖSYM'nin başvuru sayfası olan https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? 2019 ÖSYM İLE DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Haberimizin detaylarından DGS tercih kılavuzu ile tercihlerin ne zaman, hangi gün yapılacağını öğrenebilir, DGS süreci ile ilgili tüm bilgilerin detaylarına ulaşabilirsiniz.