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tercihleri 2019 ne zaman ve hangi gün başlayacak? ile DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar

tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih süreci için merakla bekliyor. Aldıkları puan doğrultusunda tercih yapacak olan adaylar ise " tercihleri ne zaman yapılacak?" ya da "DGS tercih işlemleri nasıl yapılır?" şeklinde araştırmalar yapmaya başladılar. Toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu ne zaman yapılacak? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 9.8.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 15:33
DGS tercihleri 2019 ne zaman ve hangi gün başlayacak? ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar

tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı tercihleri için heyecan sürüyor. Adayların merakla beklediği tercih süreci için geri sayım başlarken aynı zamanda da konu ile ilgili araştırma yapmayı sürdürüyorlar. Toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran Pazar günü 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulanmıştı. Tercihler, ÖSYM'nin başvuru sayfası olan https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Peki, tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? 2019 ÖSYM İLE DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Haberimizin detaylarından DGS tercih kılavuzu ile tercihlerin ne zaman, hangi gün yapılacağını öğrenebilir, DGS süreci ile ilgili tüm bilgilerin detaylarına ulaşabilirsiniz.

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DGS tercihleri 2019 ne zaman ve hangi gün başlayacak? ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar
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