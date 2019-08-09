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LGS nakil sonuçları tarafından açıklandı! 2019 LGS lise nakil tercih sonuçları hızlı sorgulama sayfası

Merakla beklenen LGS 2. nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Liselere Geçis Sınavı (LGS) kapsamında ilk nakil işlemleri geçtiğimiz hafta sona ererken sonuçlar ise 5 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Devamında, tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte herhangi bir okula yerleşemeyen veya halihazırda yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için sürecin ikinci ve son kısmı da tamamlanmış oldu. e okul ekranında da görüntülenen boş kontenjanlar ile başvuruda bulunan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB, belirtilen takvim doğrultusunda 2019 LGS lise nakil sonuçlarını adayların erişimine açtı. Peki, LGS 2. tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? Haberimizde bulunan MEB sorgulama sayfası ile LGS 2. tercih sonuçlarını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 14:15 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 14:15
LGS nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı! 2019 LGS lise nakil tercih sonuçları hızlı sorgulama sayfası

2. sonuçları tarafından açıklandı! Liselere Geçiş Sınavı kapsamında 1. nakil sonuçlarının 5 Ağustos tarihinde açıklanmasının akabinde, herhangi bir okula yerleşemeyen ya da değiştirmek isteyen öğrencileri ilgilendiren 2. nakil işlemleri Pazartesi günü başlamıştı. Öğrenciler, (MEB) tarafından yayımlanan boş kontenjanlar ve taban puanlara göre nakil başvurusunu gerçekleştirirken; LGS lise tercih sonuçlarını beklemeye koyulmuştu. Bakanlık, aday öğrencileri daha fazla bekletmeyerek lise nakil sonuçlarını erişime açtığını duyurdu.

LGS 2. NAKİL TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

LGS ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise, 'LGS nakil sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?' sorusu en çok yanıtı merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından lise 3. tercih sonuçları sorgulama işlemini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

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LGS nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı! 2019 LGS lise nakil tercih sonuçları hızlı sorgulama sayfası
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