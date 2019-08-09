LGS nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı! 2019 LGS lise nakil tercih sonuçları hızlı sorgulama sayfası

LGS 2. lise nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı! Liselere Geçiş Sınavı kapsamında 1. nakil sonuçlarının 5 Ağustos tarihinde açıklanmasının akabinde, herhangi bir okula yerleşemeyen ya da değiştirmek isteyen öğrencileri ilgilendiren LGS 2. nakil işlemleri Pazartesi günü başlamıştı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan boş kontenjanlar ve taban puanlara göre nakil başvurusunu gerçekleştirirken; LGS lise tercih sonuçlarını beklemeye koyulmuştu. Bakanlık, aday öğrencileri daha fazla bekletmeyerek lise nakil sonuçlarını erişime açtığını duyurdu.

LGS 2. NAKİL TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

LGS ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise, 'LGS nakil sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?' sorusu en çok yanıtı merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından lise 3. tercih sonuçları sorgulama işlemini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

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