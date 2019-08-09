YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında yapılacak? ÖSYM ile 2019 YKS üniversite ek yerleştirme işlemleri nasıl yapılır?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hemen ardından ek tercih maratonu başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bugün duyuruldu. Üniversite sınavı hayali kuran adaylar, üniversite tercih sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. Peki YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Ek yerleştirme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercihleri yoğun ilgi görmeye başladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ek yerleştirme tarihlerine çevrildi. İşte detaylar;