MEB duyurdu: LGS lise nakil sonuçları açıklandı! 2019 LGS nakil tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

Liselere Geçiş Sınavı kapsamında merakla beklenilen 2. nakil sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere, 5 Ağustos tarihinde 1. nakil sonuçları açıklanmış; herhangi bir yere yerleşemeyen ya da okul değiştirmek isteyen adaylar için 2. nakil işlemleri Pazartesi günü başlamıştı. Perşembe günü itibari ile sona eren tercihlerin akabinde, '2019 LGS nakil sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencileri bekletmeyerek 3. tercih olarak da değerlendirilen LGS nakil sonuçlarının erişime açıldığını duyurudu. MEB yetkililerinden edindiği bilgilere göre, birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri okullara yerleşirken bu oran yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda yüzde 99'a yükseldi.

LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından Liselere Geçiş Sınavı kapsamında açıklanan tercih sonuçlarını görüntüleyebilir, MEB sayfası üzerinden sorgulama işlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.