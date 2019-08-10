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duyurdu: lise nakil sonuçları açıklandı! 2019 LGS nakil tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

Merakla beklenen 2. nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Liselere Geçis Sınavı (LGS) kapsamında ilk nakil işlemleri geçtiğimiz hafta sona ererken sonuçlar ise 5 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Devamında, herhangi bir okula yerleşemeyen veya halihazırda yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için sürecin ikinci ve son kısmı da tamamlanmış oldu. e-Okul VBS ekranında da görüntülenen boş kontenjanlar ile başvuruda bulunan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB, belirtilen takvim doğrultusunda 2019 LGS lise nakil sonuçlarını adayların erişimine açtı. Peki, LGS 2. tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? Haberimizde bulunan MEB sorgulama sayfası ile LGS 2. tercih sonuçlarını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 10.8.2019 10:12
MEB duyurdu: LGS lise nakil sonuçları açıklandı! 2019 LGS nakil tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

Liselere Geçiş Sınavı kapsamında merakla beklenilen 2. nakil sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere, 5 Ağustos tarihinde 1. nakil sonuçları açıklanmış; herhangi bir yere yerleşemeyen ya da okul değiştirmek isteyen adaylar için 2. nakil işlemleri Pazartesi günü başlamıştı. Perşembe günü itibari ile sona eren tercihlerin akabinde, '2019 nakil sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencileri bekletmeyerek 3. tercih olarak da değerlendirilen LGS nakil sonuçlarının erişime açıldığını duyurudu. yetkililerinden edindiği bilgilere göre, birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri okullara yerleşirken bu oran yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda yüzde 99'a yükseldi.

LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından Liselere Geçiş Sınavı kapsamında açıklanan tercih sonuçlarını görüntüleyebilir, MEB sayfası üzerinden sorgulama işlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

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MEB duyurdu: LGS lise nakil sonuçları açıklandı! 2019 LGS nakil tercih sonuçları nasıl sorgulanır?
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