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tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 ile ?

tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözlerini 'ye çeviren adaylar merak içerisinde tercih tarihlerini ve kılavuzun yayınlanmasını bekliyor. Ön lisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar başarı puanlarına göre tercih yapacaklar. 30 Haziran tarihinde yapılan sınavda uygulanan test, çoktan seçmeli sorulardan oluşurken tercih kılavuzu ve tarihleri için geri sayım başladı. Buna göre; ? ?

Giriş Tarihi: 15.8.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 10:30
DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

30 Haziran tarihinde 81 ilde yapılan Dikey Geçiş Sınavı tercihleri için heyecan başladı. Ön lisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların başarı puanlarına göre yapacakları tercihleri epey merak edilir oldu. Gözlerini 'ye çeviren adaylar DGS tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığını ve tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Geçtiğimiz sene hemen hemen bu zamanlarda yapılan tercihleri ne zaman yapılacak? Kılavuz yayımlandı mı?

2019 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2019 DGS tercih süreci ile ilgili tüm detayları haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

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DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
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