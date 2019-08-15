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? ? 2019-2020 takvimi!

Ağustos ayının ortalarına gelmişken okulların açılmasına da az bir zaman kaldı. Heyecanla bekleyen öğrenciler ile veliler "?" sorusunun yanıtını arıyorlar. Üç aylık yaz tatilinin bitmesine az bir zaman kala için de geri sayım başladı. Arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşmayı bekleyen öğrenciler aynı zamanda yaz tatillerinin bitmesine de üzülüyorlar. Eylül ayı için geri sayım başlamışken () 2019 – 2020 yeni eğitim öğretim yılının takvimini de açıkladı. Buna göre; okullar ne zaman açılacak? ? İşte yeni eğitim öğretim yılı güncel takvimi..

Giriş Tarihi: 15.8.2019 12:34
Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? 2019-2020 MEB takvimi!

Haziran ayında karnelerine kavuşup yaz tatiline giren öğrencileri şimdilerde heyecanı sardı. Eylül ayı için geri sayım başlamışken yeni okul dönemi için de hazırlıklara başlandı. Yaz tatilinin bitmesine az bir zaman kala tatilin tadını doya doya çıkaran öğrenciler aynı zamanda okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmak için de gün sayıyor. Heyecan ve merak içerisinde yeni eğitim öğretim yılını bekleyen öğrenciler ve veliler için güncel takvimi açıkladı. İşte 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı takvimi..

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB İLE 2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ!

Haberimizin detaylarından okulların ne zaman açılacağını öğrenebilir, yeni eğitim öğretim yılı güncel takvime ulaşabilirsiniz.

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Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? 2019-2020 MEB takvimi!
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