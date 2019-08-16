100 bin öğrenci teşvikten yararlandı

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk bakanlığa bağlı diğer okulların kapatılmasına ilişkin herhangi bir çalışma yürütülmediğini ifade etti. Selçuk öğrencilere verilen eğitim öğretim teşviki hakkında da bilgi verdi. Selçuk 2014-2015 eğitim öğretim yılında 3 bin 455, 2015-2016 eğitim öğretim yılında ise 71 bin 668 temel lise öğrencisine eğitim öğretim desteği verildiğini açıkladı. Selçuk, Haziran 2019 itibariyle bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren özel öğretim kursu sayısını ise 2 bin 811 olarak açıkladı