100 bin öğrenci teşvikten yararlandı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk bakanlığa bağlı diğer okulların kapatılmasına ilişkin herhangi bir çalışma yürütülmediğini ifade etti. Selçuk öğrencilere verilen eğitim öğretim teşviki hakkında da bilgi verdi. Selçuk 2014-2015 eğitim öğretim yılında 3 bin 455, 2015-2016 eğitim öğretim yılında ise 71 bin 668 temel lise öğrencisine eğitim öğretim desteği verildiğini açıkladı. Selçuk, Haziran 2019 itibariyle bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren özel öğretim kursu sayısını ise 2 bin 811 olarak açıkladı