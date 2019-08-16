KYK yurt başvuruları başladı! 2019 KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

YKS yerleştirme sonuçlarının geçtiğimiz hafta açıklanmasının ardından devlet yurdu başvuruları hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. İyi bir gelecek oluşturmak ümidiyle gerek yaşadıkları şehirde gerekse farklı şehirlerde üniversite kazanan öğrencileri ve ailelerini de tatlı, bir o kadar da stresli sayılabilecek bir telaş aldı. Tam bu noktada, KYK devlet yurt başvuruları en çok araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. Zira, maddi imkanı el vermeyen ve şehir dışında okumak zorunda kalacak olan öğrenciler, 2019 KYK yurt başvurusu süreci hakkında fikir sahibi olmak istiyor. Bu doğrultuda, 'KYK yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI! BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 2019-2020 KYK yurt başvuru tarihleri ile ücreti hakkında bilgi sahibi olabilir, başvuru işlemlerinin nasıl ve nereden yapıldığı; kayıt sırasında gerekli olan belgelere dair fikir edinebilirsiniz.