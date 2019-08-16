Okullar ne zaman açılacak? 2019 - 2020 yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? MEB takvimi açıkladı!

Haziran ayında karnelerine kavuşup yaz tatiline giren öğrencileri şimdilerde yeni eğitim öğretim yılı heyecanı sardı. Eylül ayı için geri sayım başlamışken yeni okul dönemi için de hazırlıklara başlandı. Yaz tatilinin bitmesine az bir zaman kala tatilin tadını doya doya çıkaran öğrenciler aynı zamanda okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmak için de gün sayıyor. Heyecan ve merak içerisinde yeni eğitim öğretim yılını bekleyen öğrenciler ve veliler için Milli Eğitim Bakanlığı güncel takvimi açıkladı. İşte 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı takvimi..

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB İLE 2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ!

Haberimizin detaylarından okulların ne zaman açılacağını öğrenebilir, yeni eğitim öğretim yılı güncel takvime ulaşabilirsiniz.