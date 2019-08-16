Üniversite ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlayacak? ÖSYM ile 2019 YKS üniversite ek yerleştirme işlemleri nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta ÖSYM tarafından açıklandı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ile ailelerini ise YKS ek tercih heyecanı sardı. Bu doğrultuda, '2019 YKS ek yerleştirme ne zaman, hangi gün başlayacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bilindiği üzere, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından herhangi bir yere yerleşemeyen adaylara ikinci ve son şans niteliğinde olan ek tercih hakkı tanınıyor.

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Herhangi bir yere kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak olan boş kontenjanlar ile üniversite ek yerleştirme işlemlerini yapacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından tarihler hakkında fikir sahibi olabilir, ilgili işlemlerin nasıl ve nereden gerçekleştirileceğini hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.