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2019 ne zaman yapılacak? ile YKS işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanırken, YKS ek tercihlere yönelik araştırmalar da yoğunluk kazandı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen aday öğrenciler, YKS ek tercih tarihleri bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Zira, tarafından adaylara ikinci ve son şans niteliğine sahip hakkı tanınıyor. Tam bu noktada ise, ' ne zaman, ayın kaçında başlayacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından YKS ek yerleştirme işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağına dair bilgi sahibi olabilir, tarihler hakkında fikir edinebilirsiniz. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 17.8.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 14:36
YKS ek tercihler 2019 ne zaman yapılacak? ÖSYM ile YKS üniversite ek yerleştirme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta tarafından açıklandı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ile ailelerini ise YKS ek tercih heyecanı sardı. Bu doğrultuda, '2019 YKS ne zaman, hangi gün başlayacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bilindiği üzere, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından herhangi bir yere yerleşemeyen adaylara ikinci ve son şans niteliğinde olan ek tercih hakkı tanınıyor.

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Herhangi bir yere kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak olan boş kontenjanlar ile ek yerleştirme işlemlerini yapacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından tarihler hakkında fikir sahibi olabilir, ilgili işlemlerin nasıl ve nereden gerçekleştirileceğini hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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YKS ek tercihler 2019 ne zaman yapılacak? ÖSYM ile YKS üniversite ek yerleştirme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?
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