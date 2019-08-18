Üniversite eğitimlerine dışarıdan devam eden binlerce AÖF öğrencisi kayıt yenileme tarihlerini öğrenmek istiyor. 2019 Açıköğretim Fakültesi Anadolu AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. AÖF kayıtlarını yenilemek isteyen AÖF öğrencileri, kayıt yenileme işlemlerine yönelik araştırmalarına hız verdi. Bu bağlamda '' AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2019 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?'' sorularına yanıt aranmaya başladı.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme tarihlerine ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştiren Öğrencilerin Elektronik Kayıt Tarihi: 19-21 Ağustos 2019

ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştiren Öğrencilerin Kayıt Tarihi: 19-23 Ağustos 2019