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kayıt yenileme ne zaman? 2019 nasıl ve nereden yapılır?

Anadolu kayıt yenileme süreci heyecanla bekleniyor. Belli sebeplerden ötürü üniversite eğitimlerini dışarıdan tamamlamak isteyen adaylar 2019 tarihlerini öğrenmek istiyor. Anadolu Üniversitesi resmi web sitesinde 2018-2019 yapacağı AÖF güz ve bahar dönemlerinde yapılacak olan vize ve final sınavlarını açıkladı. Açık Öğretim Fakültesi bölümlerinin sınavları yılda 5 kez gerçekleştirilmektedir. Peki ? 2019 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.8.2019 12:16
AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2019 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

Üniversite eğitimlerine dışarıdan devam eden binlerce öğrencisi kayıt yenileme tarihlerini öğrenmek istiyor. 2019 Anadolu tarihleri belli oldu. AÖF kayıtlarını yenilemek isteyen AÖF öğrencileri, kayıt yenileme işlemlerine yönelik araştırmalarına hız verdi. Bu bağlamda '' ? 2019 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?'' sorularına yanıt aranmaya başladı.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme tarihlerine ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştiren Öğrencilerin Elektronik Kayıt Tarihi: 19-21 Ağustos 2019

ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştiren Öğrencilerin Kayıt Tarihi: 19-23 Ağustos 2019

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AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2019 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?
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