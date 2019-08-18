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mülakat sonuçları ? 2019 ile sorgulama!

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri () mülakat sonuçları heyecanı sürüyor. Bireysel mülakatlarını 9 Ağustos tarihinde tamamlayan adaylar gözlerini BİLSEM mülakat sonuçlarına çevirdi. Bilindiği üzere Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Sınav sonuçları www..gov.tr üzerinden açıklanacak. Peki ? 2019 MEB ile sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 18.8.2019 12:53
BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB ile BİLSEM sonuçları sorgulama!

mülakat sonuçları sorgulanmaya başladı. On binlerce aday internetten BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. açıklanma tarihi tarafından paylaşıldı. Buna göre '' ? Mülakat sonuçları nasıl sorgulanır?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. özel yetenekli öğrencilerin tespiti ve özel olarak değerlendirilmesi için Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerini kurmuştur.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilsem, Bilim ve kısaltılmış ismi BİLSEM mülakat sonuçları açıklanma tarihi merak ediliyor. 2019 BİLSEM sonuçlarına dair merak edilen ayrıntıları haberimizde topladık.

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BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB ile BİLSEM sonuçları sorgulama!
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