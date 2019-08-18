BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB ile BİLSEM sonuçları sorgulama!

BİLSEM mülakat sonuçları sorgulanmaya başladı. On binlerce aday internetten BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. BİLSEM sonuçları açıklanma tarihi MEB tarafından paylaşıldı. Buna göre '' BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat sonuçları nasıl sorgulanır?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı özel yetenekli öğrencilerin tespiti ve özel olarak değerlendirilmesi için Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerini kurmuştur.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismi BİLSEM mülakat sonuçları açıklanma tarihi merak ediliyor. 2019 BİLSEM sonuçlarına dair merak edilen ayrıntıları haberimizde topladık.