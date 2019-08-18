DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak yapılacak? ÖSYM ile 2019 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

30 Haziran tarihinde 81 ilde yapılan Dikey Geçiş Sınavı tercihleri için heyecan başladı. Ön lisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların başarı puanlarına göre yapacakları DGS tercihleri epey merak edilir oldu. Gözlerini ÖSYM'ye çeviren adaylar DGS tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığını ve tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Geçtiğimiz sene hemen hemen bu zamanlarda yapılan 2019 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Kılavuz yayımlandı mı?

2019 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2019 DGS tercih süreci ile ilgili tüm detayları haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.