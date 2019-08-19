E okul giriş ekranı! 2019 MEB ile e Okul (VBS) Veli Bilgilendirme Sistemi’ne nasıl giriş yapılır?

Okulların açılmasına kısa süre kala e okul giriş ekranına ziyaret oranı da arttı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğrencilere ve velilere birçok avantajı birlikte sunuyor. Sınav sonuçları, tercih sonuçları ve not bilgisi ve devamsızlık gibi bilgilerin öğrenildiği e Okul VBS velilerin de hayatını kolaylaştırıyor. Eğitim öğretim hayatının bir parçası olan sınavlar, yazılı ve sözlü ders notları bilgisine 2019 yılında e okul giriş ekranından yoğun bir şekilde bakılmaya devam ediyor. Peki e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılır?

E-OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için internet sayfasından E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız.

Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.

Öğrenci Okul No: Okula kayıt sırasında verilen numaradır.Her öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunmaktadır.

Sisteme giriş yapabilmek için bu numaranın bilinmesi gerekir.

E-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sunucuları yer alıyor.

Bu bilgiler dışında; alınan belgeler, okunan kitaplar, alınan belgeler, diploma puanı, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon yemek menüsü, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon izin bilgilerine ulaşılabilir.

E-OKUL VBS'YE NASIL GİRİLİR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.