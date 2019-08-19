Üniversite kayıtları başladı! 2019 Üniversite e devlet ile (elektronik) kayıtlar nasıl ve nereden yapılır?

Üniversite kayıtları YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Hayal ettikleri fakülte ve ön lisans bölümlerinde okumak isteyen öğrenciler için üniversite e Kayıtları başladı. Öğrenciler elektronik kayıtları 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecekler ve E-Kayıt işlemlerini, turkiye.gov.tr adresi üzerinden E-Devlet platformundan üzerinden yapacak. Peki üniversite kayıt için gerekli belgeler nelerdir? Haberimizin devamında üniversite kayıt belgelerine ve e kayıt sistemine ilişkin detaylara erişebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI

Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt yapılmadan da esas kayda geçilemiyor. E kayıt hakkı kazanan öğrenciler, bu tarihler aralığında e Devlet kapısı üzerinden üniversite kayıtlarını yapabilecek.

Elektronik kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite yerleşkesine gidilerek asıl kayıt işlemlerinin yapılması gerekiyor.

E KAYIT NASIL YAPILIR?

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecektir.