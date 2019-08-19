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kayıtları başladı! 2019 Üniversite e devlet ile (elektronik) kayıtlar nasıl ve nereden yapılır?

YKS sınav sonuçlarının ardından gözler kayıtlarına çevrildi. Sınav sonucunda aldıkları puanla tercih yapan adayların Üniversite e-Kayıt süreci bugün itibariyle başladı. Üniversitede istediği bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ‘’ Üniversite e devlet ile (elektronik) kayıtlar nasıl ve nereden yapılır?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Uzun bir maratonun ardından üniversite kazanan adaylar e devlet şifreleri ile üniversite kayıtlarını yapabilecek. Adayların “E-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde” dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekiyor. Peki e kayıt nasıl yapılır? Üniversite e kayıt zorunlu mu?

Giriş Tarihi: 19.8.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 12:30
Üniversite kayıtları başladı! 2019 Üniversite e devlet ile (elektronik) kayıtlar nasıl ve nereden yapılır?

kayıtları YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Hayal ettikleri fakülte ve ön lisans bölümlerinde okumak isteyen öğrenciler için üniversite e Kayıtları başladı. Öğrenciler elektronik kayıtları 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecekler ve E-Kayıt işlemlerini, turkiye.gov.tr adresi üzerinden platformundan üzerinden yapacak. Peki üniversite kayıt için gerekli belgeler nelerdir? Haberimizin devamında üniversite kayıt belgelerine ve e kayıt sistemine ilişkin detaylara erişebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI

19-23 Ağustos yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt yapılmadan da esas kayda geçilemiyor. E kayıt hakkı kazanan öğrenciler, bu tarihler aralığında e Devlet kapısı üzerinden üniversite kayıtlarını yapabilecek.

Elektronik kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite yerleşkesine gidilerek asıl kayıt işlemlerinin yapılması gerekiyor.

E KAYIT NASIL YAPILIR?

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecektir.

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Üniversite kayıtları başladı! 2019 Üniversite e devlet ile (elektronik) kayıtlar nasıl ve nereden yapılır?
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