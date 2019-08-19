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(elektronik) işlemleri alınmaya başladı! e-Devlet ile Üniversite e kayıt nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları için geri sayım başladı. Üniversitede bir bölüme kayıt yaptırma hakkı kazanmış adayları yakından ilgilendiren kayıt süreci adayların en çok araştırdığı konulardan biri oluyor. Online kayıt döneminde öğrenciler ön kayıtlarını yaptırabilecekken bu sürecin devamında ise üniversiteler tarafından duyurulan tarihlerin ve belgelerin kontrol ve takip edilmesi gerekiyor. Buna göre; üniversite e-kayıtlar ne zaman yapılacak? nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 19.8.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 10:58
Üniversite e-kayıt (elektronik) işlemleri alınmaya başladı! e-Devlet ile Üniversite e kayıt nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kayıt sürecine çevrildi. Örgün ve açıköğretim lisans ve önlisans düzeyinde yaklaşık 1 milyon aday 21 Ağustos'a kadar yerleştikleri üniversitelere e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden elektronik kayıt yapabilecek. Bunun yanında adaylar elektronik kayıt yaparlarsa tekrardan herhangi bir kayıt işlemi için üniversiteye gitmelerine gerek kalmayacak. Peki üniversite e-kayıtlar ne zaman yapılacak? nasıl ve nereden yapılacak? Gerekli belgeler ve işlemler nasıl halledilecek?

ÜNİVERSİTE E-KAYIT DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Üniversite e-kayıt dönemi ile ilgili tüm süreci haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

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Üniversite e-kayıt (elektronik) işlemleri alınmaya başladı! e-Devlet ile Üniversite e kayıt nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar
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