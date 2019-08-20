2019-2020 Üniversiteler ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zaman açılacak?

YKS tercihlerinin ardından yerleştikleri okullara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 19-23 Ağustos tarihleri arasında bu işlemi gerçekleştiriyorlar. Peki, '2019-2020 Üniversiteler ne zaman başlayacak' sorusuyla ilgili tüm detayları sizler için hazırladık…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu öğrenciler ve aileleri tarafından merak ediliyor. Üniversite öğrenimlerinin başlama süresi değişiklik gösterdiğinden dolayı, bu sorunun cevabını yerleştiğiniz fakültenin akademik takvimine göre öğrenebilirsiniz…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite kayıtlarını yapmaya başladı. Bizde sabah.com.tr olarak üniversite kayıtları hakkındaki detaylara haberimizde yer verdik.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.