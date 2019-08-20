Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. ALES/2 başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ALES/3 başvurularında bulunabilecekler. Adaylar konu ile ilgili en merak ettiği şey ise ALES/2 ve ALES/3 sınavlarının ne zaman yapılacağı oldu. Buna göre; ALES/2 ve ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? 2019 ÖSYM ile ALES süreci bilgilerini haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz…

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2), 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacaktır.

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

17 – 25 Eylül 2019 tarihleri arasında ALES/3 başvuruları alınacak.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı ise 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.

ALES SINAVININ KAPSAMI



Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.