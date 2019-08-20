Arabuluculuk sınav başvurusu sürüyor! 2019 Arabuluculuk başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar

Arabuluculuk sınav başvuruları dün itibariyle başladı. On binlerce hukukçu heyecanla başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Arabuluculuk sınavına başvuracak adaylarda; Türk vatandaşı olmak, tam ehliyetli olmak ve mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan sınav tarihi ve başvuru şartları netleşti. Peki 2019 Arabuluculuk sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Arabuluculuk sınav başvuruları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden 19 Ağustos 2019 – 02 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

19 Ağustos 2019 Pazartesi günü sınav başvuruları başlayacak, 02 Eylül 2019 Pazartesi günü gece 23:59'da sona erecektir. Başvuruyu yapacak adaylar 19 Ağustos 2019 – 02 Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıda F bendinde belirtilen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndereceklerdir. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.