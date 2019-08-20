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yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır? KYK yurt başvuruları 2019 için gerekli olan belgeler neler?

2019 yılı YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt başvurularının başlama tarihi heyecanla bekleniyordu. Özellikle şehir dışında okul okumaya hak kazanan öğrencilerini ilgilendiren konu, internette en çok araştırılanlar arasında dikkat çekiyor. Bilindiği üzere, maddi imkanı el vermeyen öğrenciler, KYK bünyesindeki devlet yurtları aracılığıyla barınma ve yemek ihtiyaçlarını huzurlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Bu doğrultuda da ,'2019-2020 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?' sorusunun cevabı en çok arananlar arasında öne çıkıyordu. Merakla beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi ve başvurular dün (19 Ağustos itibariyle) başladı. Haberimizin ilerleyen sayfalarından yurt başvurusunun nasıl ve nereden yapılacağını hemen öğrenebilir, KYK yurt başvuru tarihleri ile kayıt için gerekli olan belgeler hakkında fikir edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.8.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 11:09
KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır? KYK yurt başvuruları 2019 için gerekli olan belgeler neler?

On binlerce öğrenci 2019 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte devlet yurtları ve başvuru adımları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Üniversite kayıtlarının yanı sıra öğrenci ve aileleri kalacak yer bulmak için KYK yurtlarına bakıyorlar. Tam bu noktada, KYK devlet yurt başvuruları en çok araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. Zira, maddi imkanı el vermeyen ve şehir dışında okumak zorunda kalacak olan öğrenciler, 2019 süreci hakkında fikir sahibi olmak istiyor. Bu doğrultuda, 'KYK yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor.

2019 KYK YURT BAŞVURULARI DÜN BAŞLADI! BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 2019-2020 KYK yurt başvuru tarihleri ile ücreti hakkında bilgi sahibi olabilir, başvuru işlemlerinin nasıl ve nereden yapıldığı; kayıt sırasında gerekli olan belgelere dair fikir edinebilirsiniz.

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