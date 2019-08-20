LGS nakil işlemleri nasıl ve nereden yapılacak? LGS 3. nakil başvuruları (boş kontenjanlar) başladı!

Liseye Geçiş Sınavı'na katılan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil işlem sürecine girdiler. İlk iki nakil işlemlerinin yapılmasının ardından kalan boş kontenjanlara yerleşmek için hazırlık yapan öğrencilerin süreci ise başladı. LGS 3. nakil işlemlerinin bugün başlaması ile birlikte LGS nakillerinin nasıl ve nereden yapılacağı ise araştırma konusu oldu. Buna göre; LGS nakil işlemleri nasıl ve nereden yapılacak?

LGS 3. Nakil başvuruları ile ilgili tüm bilgileri haberimizin detaylarından bulabilirsiniz..