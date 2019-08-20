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nakil işlemleri nasıl ve nereden yapılacak? LGS 3. nakil başvuruları (boş kontenjanlar) başladı!

Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gelen 1. ve 2. nakil işlemleri sona erdi. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise 3. nakil başvuruları dün başladı. İlk iki nakil işlemlerinde istedikleri sonucu alamayan öğrenciler için kalan boş kontenjanlara yerleştirme işlemleri oldukça araştırılıyor. Buna göre; LGS 3. nakil başvuru işlemleri nasıl ve nereden yapılacak? LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 20.8.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 10:06
LGS nakil işlemleri nasıl ve nereden yapılacak? LGS 3. nakil başvuruları (boş kontenjanlar) başladı!

Liseye Geçiş Sınavı'na katılan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil işlem sürecine girdiler. İlk iki nakil işlemlerinin yapılmasının ardından kalan boş kontenjanlara yerleşmek için hazırlık yapan öğrencilerin süreci ise başladı. 3. nakil işlemlerinin bugün başlaması ile birlikte LGS nakillerinin nasıl ve nereden yapılacağı ise araştırma konusu oldu. Buna göre; nasıl ve nereden yapılacak?

LGS 3. Nakil başvuruları ile ilgili tüm bilgileri haberimizin detaylarından bulabilirsiniz..

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LGS nakil işlemleri nasıl ve nereden yapılacak? LGS 3. nakil başvuruları (boş kontenjanlar) başladı!
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